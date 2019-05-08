Найденные у волгоградского поселка снаряды ВОВ уничтожили

Происшествия 08.05.2019 13:18
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08.05.2019 13:18
Почти два десятка 100-мм артиллерийских снарядов, обнаруженных у поселка Гули Королевой в Советском районе Волгограда, уничтожили саперы Южного военного округа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, на взрывоопасные находки наткнулись поисковики-любители, проводившие раскопки в поле у поселка. В мотострелковое соединение округа заявка на разминирование поступила через военный комиссариат области. Саперы извлекли 19 снарядов из земли и транспортировали на полигон "Прудбой" в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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