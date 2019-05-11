Автохамы превратили сквер в центре Волгограда в парковку











Нерадивые автомобилисты методично уничтожают сквер, расположенный за трибунами площади Павших борцов в центре Волгограда, где строится храм Александра Невского. Как сообщил ИА "Высота 102" житель дома №10 по ул. Коммунистической Игорь Голиков, на протяжении уже довольно длительного времени машины паркуют на зеленой зоне, между кустов и деревьев, на прогулочных дорожках те, кто приезжает в стоматологию, страховую компанию и даже на железнодорожный вокзал, расположенные в шаговой доступности от этого сквера. Никакой управы на автохамов, по словам Игоря Голикова, нет. "Я за полтора года написал кучу жалоб в различные инстанции, к кому только не обращался, а толку - ноль", - рассказывает Голиков.

Он звонил на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области, письменно обращался с этой проблемой в городское ГИБДД, администрацию Центрального района, в мэрию Волгограда и даже в приемную президента РФ в Волгоградской области. Сегодня на руках у Игоря Голикова стопка различных ответов, но ситуация с мертвой точки так и сдвинулась - стихийная автостоянка по-прежнему там, где ее быть не должно.

"Создается впечатление, что никому до этого нет дела. А должностные лица даже не хотят разобраться в этой проблеме. К примеру, в письме, подписанным врио начальника УГИБДД В.В.Удодовым, мне рассказали, как осуществляется движение по ул. Коммунистической, какие знаки дорожного движения установлены на дороге, хотя я жаловался на другое - на несанкционированную парковку в зеленой зоне, в сквере", - рассказал Голиков. Чиновники администрации Центрального района в своем письме сообщили, что по вопросу несанкционированной стоянки провели проверку и привлекли нарушителей к административной ответственности. Однако на автохамов единичная проверка никак не подействовала - они по-прежнему паркуются там, где хотят. "Я уже не знаю, куда мне идти и кому еще жаловаться. Надеюсь, что меня все же услышат облеченные властью и наведут в этом сквере порядок", - говорит собеседник агентства.



