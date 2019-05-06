Экономика 06.05.2019 17:35
609 6
06.05.2019 17:35
Перестать маскироваться под муниципальное учреждение и сменить свое название предстоит ООО “Михайловской муниципальной управляющей компании” . Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском УФАС России, сегодня это обязал сделать фирму арбитражный суд Волгоградской области. В декабре прошлого года после проведенной проверки антимонопольное ведомство предписало компании изменить название юридического лица, исключив из него слова “муниципальный” или “муниципальная”. По словам специалистов ведомства, это нарушало “Закон о защите конкуренции”. Так, использование в названии организации словосочетания “Михайловская муниципальная” указывает на ее причастность к органу местного самоуправления. В фирме с претензией антимонопольщиков не согласились и попытались обжаловать предписание в суде. Правда, безуспешно.
Реклама
Популярное по теме
25.04.2019 10:57
14464 20
11.04.2019 13:50
10625 24
15.04.2019 13:54
8991 12
Сбербанк увеличил доход от корпоративно-инвестиционного бизнеса в I квартале на 11%06.05.2019 13:39
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»30.04.2019 14:50
Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни мая30.04.2019 11:49
Дополнительный офис «Россельхозбанка» в городе Фролово меняет местонахождение30.04.2019 09:54
Сбербанк и «Платформа ОФД» дали предпринимателям новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками29.04.2019 17:23
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летие29.04.2019 14:47
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%29.04.2019 12:01
Суд в Казани согласился с наказанием для филиала Danone в Волгоградской области29.04.2019 10:13
Миллиардом меньше: Волгоградская область сократила госдолг27.04.2019 16:53
Деятельность ПАО «Волгоградоблэлектро» получила высокую оценку в конкурсе социальной эффективности26.04.2019 16:59
Nemoloko получил самую престижную награду в мире маркетинга26.04.2019 16:18
Сбербанк и Волгоградский институт управления филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве26.04.2019 13:15
Сбербанк запустил серию бизнес-форумов для малого бизнеса25.04.2019 17:21
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)25.04.2019 16:40
Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах25.04.2019 16:35
Реклама