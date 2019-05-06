Экономика

В Волгоградской области с частной фирмы сняли муниципальную маскировку

Экономика 06.05.2019 17:35
609 6
06.05.2019 17:35


Перестать маскироваться под муниципальное учреждение и сменить свое название предстоит  ООО “Михайловской муниципальной управляющей компании” . Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском УФАС России, сегодня это обязал сделать фирму арбитражный суд Волгоградской области. В декабре прошлого года после проведенной проверки антимонопольное ведомство предписало компании изменить   название юридического лица, исключив  из него слова “муниципальный” или “муниципальная”.  По словам специалистов ведомства,  это нарушало “Закон о защите конкуренции”. Так, использование в названии организации словосочетания “Михайловская муниципальная” указывает на ее причастность   к органу местного самоуправления. В фирме с претензией антимонопольщиков не согласились и попытались обжаловать предписание в суде. Правда, безуспешно.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник
25.04.2019 10:57
14464 20
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10625 24
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей
15.04.2019 13:54
8991 12
Экономика
06.05.2019 13:39
Экономика 06.05.2019 13:39
344 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 14:50
Экономика 30.04.2019 14:50
4991 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 11:49
Экономика 30.04.2019 11:49
2580 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 09:54
Экономика 30.04.2019 09:54
581 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 17:23
Экономика 29.04.2019 17:23
876 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 14:47
Экономика 29.04.2019 14:47
880 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 12:01
Экономика 29.04.2019 12:01
370 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 10:13
Экономика 29.04.2019 10:13
2542 35 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.04.2019 16:53
Экономика 27.04.2019 16:53
2997 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:59
Экономика 26.04.2019 16:59
3253 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:18
Экономика 26.04.2019 16:18
1128 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 13:15
Экономика 26.04.2019 13:15
533 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 17:21
Экономика 25.04.2019 17:21
1174 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:40
Экономика 25.04.2019 16:40
4276 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:35
Экономика 25.04.2019 16:35
258 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
17:50
Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работуСмотреть фотографии
17:35
В Волгоградской области с частной фирмы сняли муниципальную маскировкуСмотреть фотографии
17:34
Прокуратура добилась исправления ситуации на небезопасном шламонакопителе вблизи ВолгоградаСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде в музее «Память» мультимедийные технологии «оживили» пленение ПаулюсаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефтиСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский штаб ОНФ пожалуется главе «Лукойла» Алекперову на проблему «с душком»Смотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области – первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
14:01
Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалийСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:33
«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск Смотреть фотографии
12:24
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенногоСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде военные отрабатывают синхронность выстрелов салюта в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
11:31
В городе Котельниково Волгоградской области основали «Зеленый фонд»Смотреть фотографии
11:22
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновниковСмотреть фотографии
11:02
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево Смотреть фотографии
10:18
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению Смотреть фотографии
18:20
"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок ВолгоградуСмотреть фотографии
16:28
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедамиСмотреть фотографии
15:22
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 