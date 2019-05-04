В Волгограде на заводе «Красный Октябрь» нашли военный артефакт

От Сталинграда - до Великой Победы 04.05.2019 15:11
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04.05.2019 15:11
Нож времен Великой Отечественной войны нашли сегодня рабочие на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде при проведении земляных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, ценная находка была обнаружена во время финишного этапа работ по замене старых коммуникаций в храме Георгия Победоносца на территории предприятия.
Нож с рукоятью длиной 12,5 см был извлечен из земли и передан в корпоративный музей «Красного Октября» для дальнейшего изучения. По словам директора экспозиции Натальи Болдыревой, это немецкий нож-штык – незаменимое орудие солдата в рукопашном бою.
Отметим, это не первая находка, обнаруженная на территории завода. В дни Сталинградской битвы здесь велись ожесточенные бои. Фашисты стремились уничтожить завод, который ежедневно выпускал спецсталь для военной промышленности. «Красный Октябрь» продолжал работать вплоть до 23 августа 1942 года – в этот день фашистские захватчики нанесли массированный авиаудар. В результате боев, которые длились на «Красном Октябре» 100 дней, завод почти полностью был разрушен. А уже летом 1943-го «Красный Октябрь» дал первую плавку.
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