Волгоградский губернатор совместил в выходной прогулку и работу

Общество 04.05.2019 14:05
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04.05.2019 14:05
Сегодня в выходной день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прогулялся по центру города-героя, пообщался с людьми, наметил планы на дальнейшее преображение центральных мест отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102», у Вечного огня на Аллее Героев Андрея Бочарова окружила группа туристов из Ростовской области, в основном школьники. Волгоградский губернатор не смог устоят перед напором подростков, которые пожелали с ним сфотографироваться. В считанные минуты они окружили главу волгоградского региона, чтобы сделать с ним фото на память. С ростовскими школьниками сфотографировался и глава Волгограда Виталий Лихачев, который сопровождает Андрея Бочарова. Отметим, что Андрей Бочаров сегодня оставил деловой костюм дома, выбрав для этой рабочей прогулки темный батник и джинсы.
С Аллеи Героев губернатор направился на верхнюю террасу Центральной набережной Волгограда, где в эти выходные дни очень многолюдно. "Как тут здорово стало! Все изменилось", - отметил губернатор. К слову, волгоградцы узнавали в прохожих руководителей области и города, улыбались, а те, кто посмелее, делали селфи.
Далее глава региона прогулялся по обновленному скверу Пушкина, спустился к памятнику – пароходу Гаситель, где также на благоустроенной территории много сегодня горожан, наслаждающихся теплым выходным днем. Здесь Андрей Бочаров заметил, что перейти от Гасителя к музею «Россия – моя история» невозможно: дорога огорожена, а обход находится далеко. По его словам, здесь необходимо сделать переход - такое задание губернатор дал главе Волгограда.
Далее Андрей Бочаров и Виталий Лихачев прошлись и по улице Чуйкова к памятнику погибшим при бомбардировках Сталинграда мирным жителям. По словам губернатора, эту территорию также необходимо привести в порядок, чтобы и это пространство стало излюбленным местом отдыха горожан.
На любительском видео: волгоградский губернатор в окружении школьников из Ростова-на-Дону
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