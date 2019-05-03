«Дикарям» на заметку: на Волжской ГЭС началась пятидневка максимальных сбросов

Экология 03.05.2019 17:03
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03.05.2019 17:03
Сегодня на Волжской ГЭС начался период максимальных сбросов воды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы, с 3 по 7 мая объем расходов воды составит 25000 (плюс-минус 500 кубических метров в секунду). Отдыхающим в Волго-Ахтубинской пойме «дикарям» следует иметь это обстоятельство в виду – резкий подъем воды может отрезать пути выезда.
Специальный весенний пропуск стартовал 21 апреля с расходов воды в объеме 7000 кубических метров в секунду. После 7 мая каждый день начнется снижение по 2000 м³/с. А с 10 мая расходы воды составят 19000 ± 500 м³/с. Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Между тем, ранее волгоградские экологи выражали опасение, что пяти дней максимального сброса воды может оказаться недостаточным для наполнения ериков Волго-Ахтубинской поймы.
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