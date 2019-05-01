Борьба с коррупцией

Волгоградский губернатор за год заработал более 5 миллионов рублей

Борьба с коррупцией 30.04.2019 19:25
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30.04.2019 19:25


Губернатор Волгоградской области опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе за 2018 год, а также членов семьи – супруги и несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», доход главы региона за отчетный период составил более 5,2 миллиона рублей – на 200 тысяч больше, чем в 2017 году. 
В списке имущества изменений нет. В собственности волгоградского губернатора по-прежнему числится земельный участок, дом, квартира и доля в квартире. А также земельный участок и жилой дом в пользовании.
Супруга главы региона в 2018-м получила доход в сумме 1,16 миллиона рублей. Годом ранее он был больше - 1,4 миллиона рублей. Список имущества, находящегося в собственности жены губернатора, не потерпел изменений: это доля в квартире и три машино-места. Несовершеннолетний ребенок главы региона владеет долей в квартире, как и в прошлой декларации. В пользовании у супруги и ребенка губернатора два земельных участка и два жилых дома одинаковой площади.

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