Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчику





Немало тревожных минут пережили мама и дедушка трехлетнего мальчика, который потерялся сегодня днем в центре города. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, днем на остановке скоростного трамвая “Пионерская” сотрудникам полиции сообщили о потерявшемся мальчике. Ребенок ехал в трамвае один. Вскоре удалось найти и родных “потеряшки”. Оказалось, что его мама и дедушка приехали в одно из медучреждений, расположенное в Ворошиловском районе недалеко от остановки “Площадь чекистов”. Женщина пошла к врачу, а мальчишка остался с дедушкой. Мужчина ненадолго отвлекся, а малыш убежал. "Ребенок спустился к остановке трамвая, где какая-то “добрая душа” помогла ему сесть в трамвай. Если бы этого не произошло, то родные сами бы быстро нашли малыша", - отметили в полиции. К счастью, юного “путешественника” заметили бдительные горожане. По имеющимся сведениям, ребенок растет в благополучной семье, за время отсутствия с мальчиком ничего страшного не произошло.