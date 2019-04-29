Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчику

Происшествия 29.04.2019 15:03
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29.04.2019 15:03
Немало тревожных минут пережили мама и дедушка трехлетнего мальчика, который потерялся сегодня днем в центре города. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, днем на остановке скоростного трамвая “Пионерская” сотрудникам полиции сообщили о потерявшемся мальчике. Ребенок ехал в трамвае один. Вскоре удалось найти и родных “потеряшки”. Оказалось, что его мама и дедушка приехали в одно из медучреждений, расположенное в Ворошиловском районе недалеко от остановки “Площадь чекистов”. Женщина пошла к врачу, а мальчишка остался с дедушкой. Мужчина ненадолго отвлекся, а малыш убежал. "Ребенок спустился к остановке трамвая, где какая-то “добрая душа” помогла ему сесть в трамвай. Если бы этого не произошло, то родные сами бы быстро нашли малыша", - отметили в полиции. К счастью, юного “путешественника” заметили бдительные горожане. По имеющимся сведениям, ребенок растет в благополучной семье, за время отсутствия с мальчиком ничего страшного не произошло.
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