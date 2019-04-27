Расследования

В Волгоградской области разыскивают пропавшего постояльца гостиницы

Расследования 27.04.2019 15:42
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27.04.2019 15:42


Котельниковским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области проводится  проверка по факту безвестного исчезновения 45-летнего местного жителя Данилова Дмитрия Александровича. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 20 марта этого года мужчина вышел из гостиницы районного центра, где проживал на протяжении месяца, и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени разыскиваемого никто не видел, со дня исчезновения его сотовый телефон выключен. Приметы Данилова Д.А.: мужчина славянской внешности, рост примерно – 180 см, худощавого телосложения, волос средней длины, седой, глаза – голубые.Особые приметы: на верхней губе (с левой стороны) имеется шрам в виде трещины, на кисти левой руки в области указательного пальца имеется шрам в виде пореза, 3 зуба в верхнем зубном ряду, верхней челюсти отсутствуют.
Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Данилова Д.А. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-76) 3-12-04, 3-47-51, 7-00-12 или «02».

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