Деятельность ПАО «Волгоградоблэлектро» получила высокую оценку в конкурсе социальной эффективности

Экономика 26.04.2019 16:59
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26.04.2019 16:59
Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2018» прошла сегодня в комитете социальной поддержки населения Волгоградской области, – сообщает ИА «Высота 102».
Высокую оценку получили социально-экономические показатели деятельности и активная внутрикорпоративная политика одной из ведущих электросетевых компаний региона – ПАО «Волгоградоблэлектро».
Оргкомитет конкурса принял во внимание показатели работы ПАО «Волгоградоблэлектро» за 2018 год. Это выполнение социальных обязательств перед сотрудниками, создание благоприятных и безопасных условий для эффективной трудовой деятельности, а также поддержание и распространение принципов социальной ответственности.
Концепция социального развития компании носит комплексный характер и охватывает многочисленные вопросы, начиная от применения систем материального стимулирования работников и заканчивая системой формирования кадрового резерва.
В конкурсе принимали участие организации из различных отраслей экономики, образовательные и учреждения культуры. Благодарственные письма победителей в номинациях «Развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «Участие в решении социальных проблем территорий и развития корпоративной благотворительности» вручены представителю коллектива ПАО «Волгоградоблэлектро» руководителю кадровой службы Яне Рабец.
В электросетевой компании отмечают, что полученная награда – это оценка профессионального труда всего коллектива.
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