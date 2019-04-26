Расследования

В Волгоградской области судья остается подсудимой по громкому делу о гибели двух пешеходов

Расследования 26.04.2019 12:02
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26.04.2019 12:02


Квалификационная коллегия судей Волгоградской области  решила не отзывать данное ранее согласие на расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Городищенского районного суда Татьяны Рыжих. Как  сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было принято на сегодняшнем заседании.  Татьяна Рыжих на заседании не присутствовала, не  пустили туда и журналистов. 
Татьяну Рыжих обвиняют в нарушении  правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия произошла 28 апреля 2015 года в Волгограде. На трассе насмерть сбили двух братьев – Василия и Виктора Егоровых. Было установлено, что за рулем машины, на которой был совершен смертельный наезд, находилась Татьяна Рыжих. Она скрылась с места происшествия. Уголовное дело против судьи было, однако, возбуждено только в начале 2018 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Татьяны Рыжих. Квалификационная коллегия дала согласие и Татьяна Рыжих стала подследственной. 
Сегодня бывшая судья пыталась добиться пересмотра решения о даче согласия квалификационной коллегией судей Волгоградской области на возбуждение в отношении нее уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  Она настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов. По словам адвоката судьи Владимира Логинова, их  сбила другая машина -  ВАЗ 2114, после чего братьев отбросило на машину Татьяны Рыжих Kia Sportage. Между тем, судебный процесс по этому громкому делу уже идет. 

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