



Квалификационная коллегия судей Волгоградской области решила не отзывать данное ранее согласие на расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Городищенского районного суда Татьяны Рыжих. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было принято на сегодняшнем заседании. Татьяна Рыжих на заседании не присутствовала, не пустили туда и журналистов.

Татьяну Рыжих обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия произошла 28 апреля 2015 года в Волгограде. На трассе насмерть сбили двух братьев – Василия и Виктора Егоровых. Было установлено, что за рулем машины, на которой был совершен смертельный наезд, находилась Татьяна Рыжих. Она скрылась с места происшествия. Уголовное дело против судьи было, однако, возбуждено только в начале 2018 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с просьбой возбудить дело в отношении Татьяны Рыжих. Квалификационная коллегия дала согласие и Татьяна Рыжих стала подследственной.

Сегодня бывшая судья пыталась добиться пересмотра решения о даче согласия квалификационной коллегией судей Волгоградской области на возбуждение в отношении нее уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Она настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов. По словам адвоката судьи Владимира Логинова, их сбила другая машина - ВАЗ 2114, после чего братьев отбросило на машину Татьяны Рыжих Kia Sportage. Между тем, судебный процесс по этому громкому делу уже идет.



