Политика

В Волгоградской облдуме снова вспомнили о 8-тысячных пенсиях

Политика 23.04.2019 16:06
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23.04.2019 16:06



Протест Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры на закон об использовании лесов вызвал шумные споры среди депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102», региональный парламент сегодня отклонил акт надзорного органа. Прокуратура считает незаконным установленное  в декабре 2018 года думцами требование к жителям предварительно уведомлять лесхозы о времени и месте сбора валежника под контролем лесников. Проверяющий орган полагает, что установленные требования могут содержать коррупциогенные факторы. 
Председатель думского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов заявил, что следов коррупции в законе юристы администрации области и облдумы не обнаружили. Поэтому согласиться с протестом прокуратуры дума никак не может.
Заместитель председателя областной думы, руководитель Экосовета Ирина Соловьева поддержала коллегу, отметив, что эта проблема недавно звучала в Челябинске на форуме «Экология», который проходил при участии министра природных ресурсов. По словам  народной избранницы, обсуждались также темы санитарных вырубок  и незаконной деятельности «черных лесорубов». «Мы на правильном пути», - коротко заметила вице-спикер облдумы.
В красках о том, как исполняется новый закон, рассказал депутат Николай Свиридов, которому уже поступил ряд жалоб от населения. «Закон приняли – человек может войти в лес и взять только веточки.  А к поваленным деревьям прикасаться нельзя – сразу штраф.  Черными лесорубами пусть занимаются лесники и правоохранительные органы», - резко высказался парламентарий. Больше всего обращений депутату поступило из станицы Усть-Хоперской и хутора Зимовский Серафимовичского района. 
«Справа – степь, слева – Дон и лес. Газа там  вообще нет. Деревья можно взять только, когда сильные морозы и реально перейти через Дон. А там ( в лесу, - прим.ред.) стоят в засаде лесники и гоняют этих людей. Купить можно этот лес, а взять нельзя. А людям нужно как-то жить, если 8 тысяч рублей пенсии и 5-6 кубов древесины на зиму необходимо заготовить.  Кому нужны веточки после принятия этого закона?», - возмутился народный избранник.
Владимир Ефимов  согласился с тем, что перегибы на местах, действительно, есть. Поэтому в настоящее время разрабатываются очередные изменения в региональный закон об использовании лесов. «В ближайшее время документ будет внесен в областную думу. Уведомительный порядок сбора валежника в лесах сохранится, но в определенных случаях. Например, когда гражданин будет заходить в лес не просто за веткой, а с инструментом и с целью распилить валежник или бревно - то, что нельзя вынести из леса в руках», - пояснил законодатель.

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