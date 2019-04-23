В Волгоградской облдуме снова вспомнили о 8-тысячных пенсиях

Политика 23.04.2019 16:06
3356 15
23.04.2019 16:06
Протест Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры на закон об использовании лесов вызвал шумные споры среди депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102», региональный парламент сегодня отклонил акт надзорного органа. Прокуратура считает незаконным установленное в декабре 2018 года думцами требование к жителям предварительно уведомлять лесхозы о времени и месте сбора валежника под контролем лесников. Проверяющий орган полагает, что установленные требования могут содержать коррупциогенные факторы.
Председатель думского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов заявил, что следов коррупции в законе юристы администрации области и облдумы не обнаружили. Поэтому согласиться с протестом прокуратуры дума никак не может.
Заместитель председателя областной думы, руководитель Экосовета Ирина Соловьева поддержала коллегу, отметив, что эта проблема недавно звучала в Челябинске на форуме «Экология», который проходил при участии министра природных ресурсов. По словам народной избранницы, обсуждались также темы санитарных вырубок и незаконной деятельности «черных лесорубов». «Мы на правильном пути», - коротко заметила вице-спикер облдумы.
В красках о том, как исполняется новый закон, рассказал депутат Николай Свиридов, которому уже поступил ряд жалоб от населения. «Закон приняли – человек может войти в лес и взять только веточки. А к поваленным деревьям прикасаться нельзя – сразу штраф. Черными лесорубами пусть занимаются лесники и правоохранительные органы», - резко высказался парламентарий. Больше всего обращений депутату поступило из станицы Усть-Хоперской и хутора Зимовский Серафимовичского района.
«Справа – степь, слева – Дон и лес. Газа там вообще нет. Деревья можно взять только, когда сильные морозы и реально перейти через Дон. А там ( в лесу, - прим.ред.) стоят в засаде лесники и гоняют этих людей. Купить можно этот лес, а взять нельзя. А людям нужно как-то жить, если 8 тысяч рублей пенсии и 5-6 кубов древесины на зиму необходимо заготовить. Кому нужны веточки после принятия этого закона?», - возмутился народный избранник.
Владимир Ефимов согласился с тем, что перегибы на местах, действительно, есть. Поэтому в настоящее время разрабатываются очередные изменения в региональный закон об использовании лесов. «В ближайшее время документ будет внесен в областную думу. Уведомительный порядок сбора валежника в лесах сохранится, но в определенных случаях. Например, когда гражданин будет заходить в лес не просто за веткой, а с инструментом и с целью распилить валежник или бревно - то, что нельзя вынести из леса в руках», - пояснил законодатель.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 16:11
24046 25
08.04.2019 14:00
15989 55
08.04.2019 11:11
14998 29
Депутаты Волгоградской облдумы спешат на дебаты23.04.2019 11:54
«Взяли у Ленина»: депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы осудили задержание однопартийца23.04.2019 10:18
Волгоградские коммунисты поздравили Ильича с днем рождения22.04.2019 14:33
Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина19.04.2019 12:27
Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформе18.04.2019 14:55
Депутаты Волгоградской облдумы решились дать оценку мусорной реформе17.04.2019 14:43
В Волгоградской области коммунистам не дали долго защищать Зюганова от Дерипаски10.04.2019 13:28
Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин не в курсе об исключении его из ЛДПР10.04.2019 10:16
«Следите за языком»: в Волгоградском реготделении «ЕР» замерли перед дебатами кандидатов09.04.2019 13:38
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»08.04.2019 14:00
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться08.04.2019 11:11
В Волгограде назначают главного за молодежную политику чиновника04.04.2019 09:30
Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФ03.04.2019 17:40
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда29.03.2019 16:11
У зампредседателя Волгоградской облдумы Сергея Горнякова – ностальгия по Урюпинску28.03.2019 14:06
Реклама