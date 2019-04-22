Экономика

Сбербанк запустил акцию со сниженной ставкой по ипотеке на строительство жилого дома

Экономика 22.04.2019 16:42 Реклама
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22.04.2019 16:42


Сбербанк представляет новую акцию «Свой дом под ключ», дающую возможность строительства жилого дома в ипотеку по сниженной ставке от 10,9%. Акция действительна для граждан России, имеющих земельный участок в праве собственности или аренды на территории Москвы, Московской или Липецкой области и желающих построить собственный дом для комфортного проживания всей семьи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Главная цель акции "Свой дом под ключ" от Сбербанка — сделать строительство загородного дома по-настоящему удобным и доступным. Проживание за городом является одним из главных трендов последних лет у жителей крупных городов, и Сбербанк стремится создавать продукты и услуги, способствующие наиболее эффективной реализации этой потребности населения». 
Предложение Сбербанка существенно упрощает процесс получения кредита и строительства: теперь нет необходимости оформлять залог и поручительство до выдачи кредита, а также согласовывать смету с банком и предоставлять отчетность по использованию кредитных средств.
В программе Сбербанка работают только проверенные и аккредитованные партнеры-застройщики. Денежные средства на период строительства дома будут находиться на специальном счете в банке, а застройщик получит их только после завершения строительства, когда будет подписан акт приема-передачи.
Сумма кредита составляет от 300 тыс. руб. до 8 млн руб. для объектов в Москве и Московской области и до 5 млн руб. — для объектов в Липецкой области. Первоначальный взнос составляет от 20% (ранее — от 25%), срок кредита составляет до 30 лет. 
Рассчитать условия строительства по акции «Свой дом под ключ» можно по адресу:https://promo.domclick.ru/newhome.
Подать заявку на ипотеку можно на DomClick.ru, в офисе банка или застройщика — партнера Сбербанка. Застройщик предложит проект дома и рассчитает сумму кредита, а банк рассмотрит заявку в течение 3 дней.
Акция действует до 15.04.2020г. на территории города Москвы, Московской и Липецкой областей.

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