Сбербанк запустил акцию со сниженной ставкой по ипотеке на строительство жилого дома





Сбербанк представляет новую акцию «Свой дом под ключ», дающую возможность строительства жилого дома в ипотеку по сниженной ставке от 10,9%. Акция действительна для граждан России, имеющих земельный участок в праве собственности или аренды на территории Москвы, Московской или Липецкой области и желающих построить собственный дом для комфортного проживания всей семьи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Главная цель акции "Свой дом под ключ" от Сбербанка — сделать строительство загородного дома по-настоящему удобным и доступным. Проживание за городом является одним из главных трендов последних лет у жителей крупных городов, и Сбербанк стремится создавать продукты и услуги, способствующие наиболее эффективной реализации этой потребности населения».

Предложение Сбербанка существенно упрощает процесс получения кредита и строительства: теперь нет необходимости оформлять залог и поручительство до выдачи кредита, а также согласовывать смету с банком и предоставлять отчетность по использованию кредитных средств.

В программе Сбербанка работают только проверенные и аккредитованные партнеры-застройщики. Денежные средства на период строительства дома будут находиться на специальном счете в банке, а застройщик получит их только после завершения строительства, когда будет подписан акт приема-передачи.

Сумма кредита составляет от 300 тыс. руб. до 8 млн руб. для объектов в Москве и Московской области и до 5 млн руб. — для объектов в Липецкой области. Первоначальный взнос составляет от 20% (ранее — от 25%), срок кредита составляет до 30 лет.

https://promo.domclick.ru/newhome . Рассчитать условия строительства по акции «Свой дом под ключ» можно по адресу:

Подать заявку на ипотеку можно на DomClick.ru, в офисе банка или застройщика — партнера Сбербанка. Застройщик предложит проект дома и рассчитает сумму кредита, а банк рассмотрит заявку в течение 3 дней.

Акция действует до 15.04.2020г. на территории города Москвы, Московской и Липецкой областей.