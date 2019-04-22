"Раскаиваюсь и прошу прощения": в Волгограде суд арестовал студента за погром у Мамаева кургана (ВИДЕО)

Провести 10 суток под арестом придется студенту волгоградского педагогического университета Илье Камшилову за погром, который он учинил в парке Победы у Мамаева кургана. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, такое решение в эти минуты принял Центральный районный суд. Молодой человек, который учится в университете на экономиста, раскаялся в своем поступке и попросил прощения за то, что сделал. Причиной неблаговидного поступка, по его словам, стала ссора с девушкой. К Мамаеву кургану он подошел, когда возвращался из кафе.

Напомним, накануне утром пьяный 23-летний парень зашел в парк. Там, согласно оглашенному судьей протоколу, он разбил три фонаря и несколько камер видеонаблюдения, а также повредил два саженца березы. Вскоре хулигана увидели полицейские. Камшилов попытался сбежать, но это у него не получилось. Когда его задержали, студент пытался сообщить стражам порядка, что пить ему нельзя. Но он был в таком состоянии, что объяснить что-либо ему не удалось. Остаток дня и ночь он провел в камере предварительного заключения.