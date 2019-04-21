На трассе «Москва-Волгоград» в лобовом столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Происшествия 21.04.2019 13:08
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21.04.2019 13:08
Авария, произошедшая сегодня утром на границе Михайловского и Новоаннинского районов, унесла жизни двух человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, на 733 километре федеральной трассы “Москва-Волгоград” столкнулись фура-иномарка и “Лада Приора” с московскими номерами. Легковая машина выехала на встречную полосу, а водитель грузовика не успел затормозить. В ДТП погибли 27-летний водитель и пассажир “Лады”. На месте работают сотрудники ГАИ, они выясняют все обстоятельства трагедии.
По словам очевидцев, легковое авто было смято многотонным грузовиком и улетело за пределы дороги. Практически невозможно опознать тех, кто был в “Ладе”. Грузовик также получил повреждения и съехал с дороги.
По уточненным сведениям экстренных служб региона, медицинская помощь понадобилась 52-летнему водителю грузового автомобиля. От стресса у него резко подскочило давление. После вмешательства врачей ему стало лучше и от госпитализации шофер отказался.
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