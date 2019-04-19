В Волгограде из горящей высотки эвакуировали 70 человек





Около 70 человек пришлось эвакуировать сегодня из 16-этажного дома из-за вспыхнувшего там пожара. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в подъезде дома на улице имени 8-ой Воздушной Армии поступило около 11:30. На место прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №15 и №21. Оказалось, что на 8 этаже загорелись старые вещи. Площадь возгорания составила примерно 5 квадратных метров. Пожар потушили в 12:05. От огня никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости оставлять лестничные марши и площадки свободными и не захламлять их мусором.



