









Романтичное место отдыха обустроили строители на верхней террасе Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь появился дивный пруд с журчащим фонтаном. Через водную гладь, обрамленную природными камнями, переброшен изящный мостик. Наверняка, этот оригинальный ландшафт полюбится горожанам и станет популярным местом для фотосессий.













Еще один новый фонтан в этом году запустят в обновленном парке «Сказка». Специалисты уже включали его для проверки. Реконструкция зеленой зоны возле театра юного зрителя в Ворошиловском районе началась осенью прошлого года. Изюминкой этого места отдыха стали ростовые фигуры персонажей русских сказок - Бабы Яги, Серого Волка, Красной Шапочки и других.













Напомним, перестраивать набережную имени 62-ой Армии начали весной 2018 года. Капитальным ремонтом охватили одновременно несколько объектов: ротонду, центральную лестницу и пропилеи. На верхней террасе заменили покрытие на тротуарных дорожках, заменили систему автоматического полива, уложили рулонный газон, высадили деревья и кустарники, установили новые лавочки, урны и фонари. Работы на этом участке идут к завершению.

Обновят в этом году и главный фонтан Центральной набережной -«Искусство». В настоящее время идет поиск подрядчика. Мероприятия по замене циркуляционных насосов, труб, подсветки и другого оборудования на объекте должны быть выполнены до 31 июля текущего года.