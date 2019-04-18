Экология

Волгоградские экологи поймали с поличным загрязнителей Волго-Ахтубинской поймы (ВИДЕО)

Экология 18.04.2019 21:03
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18.04.2019 21:03



Свидетелем вопиющего случая стали волгоградские экологи, которые «застукали» с поличным рабочих ООО «Мост» при сливе жидких отходов на землю. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, соответствующие заявления от Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» уже направлены в прокуратуру Волгоградской области, Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору, руководителю Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и руководителю Росприроднадзора по Волгоградской области. 
Инцидент произошел накануне. На мосту через Волгу в сторону Красносолободска работники ООО «Мост» откачивали сточные воды при помощи мотопомпы из подземных резервуаров, предназначенных для сброса сточных вод с поверхности моста,  и сбрасывали их тут же на рельеф. При этом стоки с автодорог и мостов в пределах водоохранных зон должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях, подчеркнули общественники. Однако при открытии такого сооружения выяснилось, что там стоит обычная металлическая решетка, которая не способна улавливать такие вещества, как свинец, нефтепродукты и другие химические вещества. При этом, по словам сотрудников ООО «Мост», они не утилизируют фильтры локальных очистных сооружений, а промывают их водой и тут же устанавливают обратно. Такие объяснения они дали общественникам. 
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, Росприроднадзора и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». Специалисты взяли пробы почвы и жидкости из резервуаров, а контролирующие органы активисты попросили проверить имеющееся оборудование  для сбора и очистки сточных вод с моста на соответствие технической документации, а также деятельность ООО «Мост» в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.
Напомним, ООО «Мост» является подрядной организацией по обслуживанию мостового сооружения через Волгу. Сумма контракта составила более 337 миллионов рублей. 
«Проблема несанкционированного сброса жидких отходов еще более серьезная, чем проблема с ТКО. Ведь эти отходы, нередко опасные, сразу проникают в водоносные слои почвы и возвращаются нам в виде выращенных на плохой земле овощей, в виде воды, которую мы пьем. Но тут речь идет ведь и о том, что нередко это делают те, кто получает деньги из бюджета, но при этом создают проблемы экологии», - считает член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок.

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