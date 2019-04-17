Расследования

В Волгограде водителю грозит 7 лет тюрьмы за смертельный маневр на дороге

Расследования 17.04.2019 11:33
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17.04.2019 11:33


В Волгограде судят пьяного водителя, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По данным следствия, 20 августа прошлого года 42-летний волгоградец сел пьяным за руль своей “Hyundai Solaris”. На Третьей Продольной, напротив дома № 181 по ул. Менделеева он попытался обогнать грузовик. Легковушка выехала с крайней левой полосы через правую полосу на обочину. Но водитель превысил скорость и автомобиль занесло. Справиться с управлением у нетрезвого мужчины не получилось. Иномарка опрокинулась в кювет. От полученных травм на месте ДТП скончалась 46-летняя женщина - пассажир “Hyundai”. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
Дело рассматривается в Краснооктябрьском районном суде. Волгоградцу может грозить до 7 лет тюрьмы.

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