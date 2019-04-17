Под Волгоградом семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП по вине пенсионерки

Происшествия 17.04.2019 10:52
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17.04.2019 10:52
Годовалый малыш и двое взрослых пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем на улице Александрова столкнулись “Daewoo Matiz” и “ВАЗ-2107”. По предварительной информации, 68-летняя женщина-водитель иномарки, при развороте, не пропустила “семерку”. При столкновении, помимо ребенка, травмы также получили 26-летний водитель “ВАЗ” и его 23-летняя пассажирка. Все они госпитализированы. Как уточнил информагентству старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, пострадавшие водитель и пассажир отечественной легковушки - родители ребенка.
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