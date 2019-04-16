



Директор одной из организаций Волгограда стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, подозреваемый 8 месяцев не платил денег своему техническому директору, одновременно компаньону по бизнесу.

По данным следствия, оба были соучредителями фирмы, имея по 50% доли участия в уставном капитале. Однако труд компаньона директор не оплачивал 8 месяцев. За это время накопилась задолженность в сумме почти 40 тысяч рублей. Подозреваемый не расплатился с техническим директором даже при его увольнении, несмотря на то, что финансовая возможность на то имелась. Мужчина получил причитающиеся ему деньги лишь после вмешательства следственных органов, организовавших процессуальную проверку.

В СУ СКР по региону название фирмы не сообщают.



