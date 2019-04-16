Происшествия 16.04.2019 14:43
238 0
16.04.2019 14:43
Директор одной из организаций Волгограда стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, подозреваемый 8 месяцев не платил денег своему техническому директору, одновременно компаньону по бизнесу.
По данным следствия, оба были соучредителями фирмы, имея по 50% доли участия в уставном капитале. Однако труд компаньона директор не оплачивал 8 месяцев. За это время накопилась задолженность в сумме почти 40 тысяч рублей. Подозреваемый не расплатился с техническим директором даже при его увольнении, несмотря на то, что финансовая возможность на то имелась. Мужчина получил причитающиеся ему деньги лишь после вмешательства следственных органов, организовавших процессуальную проверку.
В СУ СКР по региону название фирмы не сообщают.
Реклама
Популярное по теме
30.03.2019 19:24
24678 0
08.04.2019 15:08
24223 10
02.04.2019 11:44
16058 11
Пьяный волгоградец устроил стрельбу из окна многоэтажки16.04.2019 12:31
Происшествия 16.04.2019 12:31
4052 2 Обсудить
В Волгоградской области с подворья охотника сбежал медведь – полицейские подняты по тревоге16.04.2019 11:26
Происшествия 16.04.2019 11:26
6877 10 Обсудить
Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяя15.04.2019 13:08
Происшествия 15.04.2019 13:08
2467 11 Обсудить
В Волгоградской области пенсионер сгорел в постели15.04.2019 12:55
Происшествия 15.04.2019 12:55
314 0 Обсудить
В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулаками15.04.2019 12:08
Происшествия 15.04.2019 12:08
6278 2 Обсудить
Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублей15.04.2019 11:44
Происшествия 15.04.2019 11:44
3243 9 Обсудить
Трое детей пострадали в ДТП в центре Волгограда15.04.2019 11:20
Происшествия 15.04.2019 11:20
2096 2 Обсудить
В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в дерево15.04.2019 10:06
Происшествия 15.04.2019 10:06
2769 5 Обсудить
В Волжском маршрутка врезалась в столб - двое в больнице14.04.2019 10:46
Происшествия 14.04.2019 10:46
4868 4 Обсудить
Двое детей попали под колеса авто в Волгограде и Волжском14.04.2019 10:23
Происшествия 14.04.2019 10:23
1015 0 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП искорежило 5 машин – погибла девушка14.04.2019 09:43
Происшествия 14.04.2019 09:43
5851 0 Обсудить
Под Волгоградом неуправляемая иномарка сбила ребенка13.04.2019 09:41
Происшествия 13.04.2019 09:41
1753 6 Обсудить
На федеральной трассе под Волгоградом опрокинулся грузовик - водитель в больнице12.04.2019 20:43
Происшествия 12.04.2019 20:43
3649 0 Обсудить
В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожего12.04.2019 12:31
Происшествия 12.04.2019 12:31
1403 2 Обсудить
"Люди в панике разбегались": появилось новое видео тарана маршруткой остановки в Волгограде12.04.2019 11:48
Происшествия 12.04.2019 11:48
19708 27 Обсудить
Реклама