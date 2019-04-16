Пьяный волгоградец устроил стрельбу из окна многоэтажки





Подозреваемый в стрельбе из окна многоквартирного дома задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в выходные в полицию обратились жители многоэтажки. Они сообщили, что из окна дома неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия. Стрелком оказался 30-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сознался в содеянном, пояснив, что решил пострелять по птицам.

Полицейские изъяли и у подозреваемого зарегистрированные охотничьи ружья "ИЖ" и "Сайга-12". К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Решаются вопросы об аннулировании у подозреваемого лицензии на оружие и возбуждении в отношении него уголовного дела о хулиганстве.



