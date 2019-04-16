В рудник Гремячинского ГОКа спустили «Крота»





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительство подземного и поверхностного комплексов комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения.

Руда для дальнейшей переработки на сильвинитовой обогатительной фабрике добывается в подземном комплексе рудника, который располагается на глубине 1150 метров. Как сообщила ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью компании, сейчас шахтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» осуществляют проходку горизонтальных горных выработок – построено уже более 8 км, в руднике завершаются работы по креплению транспортного уклона на главный водоотлив.

В апреле сотрудники предприятия спустили в рудник и ввели в эксплуатацию автомашину «Крот», предназначенную для ремонта горно-шахтного оборудования.

«Крот» имеет небольшие, по сравнению с другой шахтной спецтехникой, размеры: высота – 230 см, длина – 579 см ширина – 227 см, масса – 5,8 т. Скромные габариты обеспечивают маневренность, необходимую для передвижения в ограниченном пространстве рудника.

Спуск техники в шахту – очень кропотливый и трудоемкий процесс. Сначала машину разобрали на отдельные составляющие – кузов, шасси, агрегаты, которые по отдельности спустили в рудник, затем снова собрали.

В подземных условиях к машинам предъявляются особые требования безопасности. Поэтому «Крот» оснащен системой очистки выхлопных газов и системой пожаротушения состоящей из двух модулей, установленных в моторном отсеке.

Предназначение «Крота» – ремонт горно-шахтного оборудования, доставки ремонтной бригады и грузов по подземным горным выработкам. Для этого машина снабжена необходимыми инструментами: гидроманипулятором, сварочным энергоагрегатом.

Новая автомашина хорошо показала себя в деле. Сейчас «Крот» и его более габаритные собратья – комбайны «Урал», машина Минка и другая спецтехника успешно трудятся на проходке выработок рудника Гремячинского ГОКа.



