В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулаками





Била в целях воспитания - так прокомментировала наличие следов от побоев у 5-летней дочери и 3-летнего сына их 23-летняя мать. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении матери двоих малолетних детей из Старополтавского района возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и жестокому обращению с ними (ст. 156 УК РФ).

В марте текущего года при обследовании телесные повреждения в виде гематом обнаружила у брата и сестры детский врач. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что регулярно бьет детей их мать. Женщина созналась в содеянном. Полицейские также выяснили, что подозреваемая не занималась должным воспитанием своих детей и их умственным развитием. В прошлом году в отношении нее сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составляли административный протокол, однако на путь исправления горе-мать не встала. В настоящее время собранные материалы находятся в органах опеки, которыми будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.



