Трое детей пострадали в ДТП в центре Волгограда





Две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние, произошли в Центральном районе Волгограда. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, накануне в 19:24 на проспекте имени Жукова столкнулись “Toyota RAV4” и “Ford Focus”. По предварительным данным, 36-летняя женщина-водитель японского кроссовера не пропустила “Ford”. При столкновении травмы получила четырехлетняя девочка, которая ехала в “Toyota”.

Второе ДТП случилось через несколько часов, всего за минуту до полуночи, напротив дома №5 по улице Новороссийской. По предварительной информации, 26-летний водитель “Daewoo Nexia” не справился с управлением и врезался в металлический столб. В результате две 16-летние пассажирки автомобиля госпитализированы с травмами.



