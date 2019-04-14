В Ворошиловском районе Волгограда в ДТП искорежило 5 машин – погибла девушка





Накануне около 23 часов в Ворошиловском районе Волгограда на улице Козловской напротив дома №42 в автоаварии погибла девушка. Как сообщает ИА «Высота 102», труп погибшей был блокирован между автомобилями. Водитель ВАЗ-2114 выжил, но тоже оказался заложником в искореженной машине. Спасателям при помощи специального оборудования пришлось срезать крышу легковушки, чтобы извлечь пострадавшего. Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, одна из машин врезалась в припаркованные автомобили. В итоге смятыми оказались пять транспортных средств: ВАЗ-2114, 2107 и «Приора», а также «Nissan Teana» и «Kio Rio».

В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили подробности аварии. По предварительным данным в 22-00 час. 29-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по ул. Североморцев со стороны ул. Р. Крестьянская, на пересечении с ул. Козловской при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Теана», под управлением 23-летнего водителя. От удара автомобиль «ВАЗ-2114» совершил наезд на припаркованную автомашину «ВАЗ-2107», которую отбросило на припаркованный автомобиль «Кио Рио». В результате ДТП 33-летнюю пассажирку автомобиля «ВАЗ-2114» выбросило из транспортного средства, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Водитель «ВАЗ-2114» с тяжкими травмами доставлен в медицинское учреждение.