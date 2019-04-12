Расследования

В Волгограде подозреваемый в гибели парня около клуба «Лофт» останется за решеткой

Расследования 12.04.2019 15:08
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12.04.2019 15:08


Только что Ворошиловский районный суд Волгограда продлил меру пресечения  Руслану Исаеву, подозреваемому  в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 18-летнего парня, в виде ареста до 16 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», с просьбой продлить арест Исаеву выступило следствие. Сам подсудимый против этого возражал и просил назначить ему меру пресечения, не связанную с полной изоляцией от общества. «Меня воспитывали так, что от проблем нельзя уходить, их надо решать и отвечать за свои поступки», - выступил он с таким заявлением. Следователь, в свою очередь, заметил, что Руслан Исаев не признал свою вину. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не отрицает факт нанесения удара, но не согласен с квалификацией совершенного преступления. По его мнению, имело место быть убийство по неосторожности. 
Напомним, Исаеву инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ночью 16 февраля на входе в ночной клуб «Лофт» Исаев подрался с посетителем заведения Александром Бабаревичем. Смерть парня наступила в результате черепно-мозговой травмы. Его тело обнаружили рано утром в субботу. Клуб расположен в Ворошиловском районе, неподалеку от площади Чекистов. 
На допросе Исаев в содеянном сознался и рассказал следователям, что заступался за брата, с которым у потерпевшего произошел конфликт. По словам подозреваемого, он нанес один удар своему неприятелю, после чего тот упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни.

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