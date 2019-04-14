



Снижение прибыльности, рентабельности и количества фирменных точек продаж ГУП «Заря» зафиксировали в КСП Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет о деятельности палаты за 2018 год. Аудиторы в минувшем году проводили проверку эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию областной государственной программы развития сельского хозяйства в 2017 и начале 2018 года.

В частности, контрольно-ревизионный орган зафиксировал, что объем производства и реализации овощей ГУП «Заря» в 2016 и 2017 годах увеличился по сравнению с 2015 годом на 7-9%. При этом выручка, наоборот, снизилась на 7-8%, что связано со снижением цен реализации. Сокращение объемов выручки и рост себестоимости продаж привели к уменьшению чистой прибыли предприятия за последние три года в 4,5 раза, рентабельности – с 21% до 5%.

Количество фирменных торговых точек агропредприятия в 2017 году и начале 2018-го сократилось более чем вдвое. Это, в том числе, привело к увеличению оптовых поставок овощей в другие регионы. За отчетный период только 20% реализованной продукции «Зари» было продано в Волгоградской области.

Напомним, осенью прошлого года в Волгоградской областной думе поднимался вопрос о целесообразности приватизации двух ГУПов – «Заря» и «Волгофарм». Так, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам заявлял о том, что эти предприятия так и не стали эффективными.

Несмотря на низкую оценку деятельности тепличного хозяйства, его руководство имеет возможность закупать дорогой автотранспорт. В конце марта текущего года информагентство сообщало о том, что «Заря» приобретает легковую машину с тюнингом за 1,7 млн 691 рублей. Согласно техническому заданию, легковушка должна быть белого перламутрового цвета, с круиз-контролем, спортивной решеткой радиатора и спортивным рулем.



