В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожего

Подозреваемого в грабеже жителя Волжского задержали полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию с заявлением об ограблении обратился 41-летний волжанин. Он рассказал, что к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему куртку, деньги и телефон. В противном случае он пригрозил жертве избиением. Получив вещи, злоумышленник сбежал. Правда, далеко он не ушел. Полицейские нашли нападавшего во дворе соседнего дома - мужчина спал на скамейке, так как был сильно пьян. Судимый 35-летний мужчина признался в нападении. Он признался, что ему просто не хватало денег на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. Теперь любителю выпить за чужой счет грозит до 7 лет тюрьмы.