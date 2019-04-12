В Волжском задержали грабителя, раздевшего прохожего

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Происшествия 12.04.2019 12:31
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12.04.2019 12:31
Подозреваемого в грабеже жителя Волжского задержали полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию с заявлением об ограблении обратился 41-летний волжанин. Он рассказал, что к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему куртку, деньги и телефон. В противном случае он пригрозил жертве избиением. Получив вещи, злоумышленник сбежал. Правда, далеко он не ушел. Полицейские нашли нападавшего во дворе соседнего дома - мужчина спал на скамейке, так как был сильно пьян. Судимый 35-летний мужчина признался в нападении. Он признался, что ему просто не хватало денег на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”. Теперь любителю выпить за чужой счет грозит до 7 лет тюрьмы.
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