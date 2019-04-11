









Сегодня Волгоградский областной суд подтвердил обвинительный приговор Дмитрию Донскому – учредителю нескольких строительных фирм. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Апелляционная жалоба осужденного, который требовал его оправдать, осталась без удовлетворения. За серию мошенничеств, совершенных в особо крупном размере, Советский районный суд 15 ноября 2018 года приговорил мужчину к семи годам колонии общего режима.

Руководитель ООО «Инвестстрой», ООО «Стройком», ООО «Инстрой» позиционировал себя как опытного застройщика. Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина пояснила информагентству, что на деле после заключения договоров с гражданами стройка велась только первое время. Как только люди перечисляли подрядчику крупные денежные суммы, работы на объектах прекращались. Таким способом Донскому удалось похитить более 46 млн рублей.

Серая бизнес-схема Донского успешно работала в течение пяти лет до 2016 года, пока ГСУ ГУ МВД по региону не возбудило уголовное дело. Свою вину осужденный не признал и ущерб гражданам не выплатил. Следователи установили 33 потерпевших по делу, которое составило 20 томов. Последняя масштабная афера коммерсанта – привлечение дольщиков для строительства жилых комплексов «Новая Максимка» и «Фигуры». Оба объекта Донской якобы планировал строить в поселке Горьковский Советского района. Отсутствие разрешительной документации не помешало Донскому собирать деньги с будущих новоселов. Эта тема легла в основу журналистского расследования, проведенного «Высотой 102» еще в конце 2015 года – задолго до расследования громкого дела.

Дольщики расплачивались с коммерсантом не только личными сбережениями, но и бюджетными средствами. Одни в итоге лишились материнского капитала, другие – субсидии из бюджета, полученной в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Поэтому в качестве потерпевших сегодня фигурировали Пенсионный фонд и комитет сельского хозяйства Волгоградской области. С одной женщины, которая вложила маткапитал в строительство фейкового дома, комитет и ПФР и администрация региона через суд взыскали в полном объеме суммы выплат, так как дома не были построены. Но вернуть эти деньги молодая мама не в состоянии - у нее их нет, они остались у Дмитрия Донскова.

Фигурант дела, несмотря то, что почти три года провел в следственном изоляторе, на сегодняшнем слушании был бодрым и энергичным. Себя он называл «человеком с активной жизненной позицией» и даже пытался угрожать правосудию. По его словам, он намерен дойти до Генпрокуратуры, доказывая свою невиновность, «где будут уже совсем другие разговоры». В СИЗО гражданский активист, как он сам похвастался, создал общественную организацию по защите прав заключенных «Белые люди». Самые яркие моменты пламенной речи осужденного – в видеоматериале ИА «Высота 102».