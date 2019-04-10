В теплицах Волгоградской области силовики собрали "урожай" нарушений миграционных законов

Экономика 10.04.2019 16:58
1929 2
10.04.2019 16:58
29 проверок тепличных хозяйств провели полицейские с начала 2019 года в Волгоградской области. Рейдами силовики охватили Городищенский, Николаевский, Среднеахтубинский, Иловлинский, Дубовский и Быковский районы, сообщает ИА "Высота 102". Промежуточные итоги работы всех профильных ведомств региона по борьбе с "серыми" овощеводами подвели на заседании аграрного комитета облдумы.
За первые три месяца года правоохранителями выявлено 270 фактов нарушений миграционного законодательства. Как отметили участники совещания, количество проверок так называемых целлофановых городов в последнее время заметно увеличилось. Вот только привлекают владельцев таких хозяйств не к уголовной, а все лишь к административной ответственности. Председатель думского профильного комитета Владимир Ефимов отметил, что такие сельхозпроизводители делают вид, что выращивают продукцию для себя, уходя от контроля со стороны компетентных органов. Таким образом, здесь могут усматриваться признаки состава экономических преступлений. «Тонны продукции выгружаются «в черную». Мы понимаем, что за этим сегодня скрывается незаконная предпринимательская деятельность. Это наши предположения. Но доказательная база требует большего внимания. Нужно подумать над тем, как направить эту сферу деятельности в легальную плоскость», - пояснил парламентарий.
Еще одна проблема – отсутствие в регионе современной лаборатории для исследования изъятой овощной продукции. Проверяющим ведомствам приходится обращаться за помощью к специалистам из других регионов. Ранее в Волгоградской области неоднократно выявляли факты использования агрохимикатов сомнительного происхождения, влияние которых на здоровье человека может быть крайне негативным.
Реклама
Популярное по теме
25.03.2019 12:45
11555 19
29.03.2019 10:36
17277 10
09.04.2019 15:22
7046 7
В Волгоградской области посчитали доходы от налогов10.04.2019 17:39
ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" приглашает на работу в г. Котельниково Волгоградской области сотрудников более 20 специальностей10.04.2019 14:07
Сбербанк провел семинар об эмоциональном интеллекте для учителей школ Самарской области10.04.2019 13:49
Волгоградское УФАС спросит нефтяников о причинах нового повышения цен на бензин10.04.2019 12:45
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов10.04.2019 12:01
Будущее близко: купить квартиру за один день10.04.2019 10:35
ГК «АГАТ»: более 20 лет успешной работы в Волгоградской области09.04.2019 17:33
«Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет09.04.2019 16:41
С ценами на бензин в Волгоградской области происходят подвижки09.04.2019 15:22
Умеют без бумажки: предприятия региона переходят на «цифру» во взаимоотношениях с энергетиками09.04.2019 14:18
Размещение высокодоходных депозитов в ПАО «МИнБанк» стало ещё доступнее09.04.2019 11:20
В Волгограде состоится встреча с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк09.04.2019 09:54
Банк «Возрождение» запустил вклад «Двойная выгода»08.04.2019 16:52
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%08.04.2019 16:37
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз08.04.2019 15:05
Реклама