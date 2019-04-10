В теплицах Волгоградской области силовики собрали "урожай" нарушений миграционных законов









29 проверок тепличных хозяйств провели полицейские с начала 2019 года в Волгоградской области. Рейдами силовики охватили Городищенский, Николаевский, Среднеахтубинский, Иловлинский, Дубовский и Быковский районы, сообщает ИА "Высота 102". Промежуточные итоги работы всех профильных ведомств региона по борьбе с "серыми" овощеводами подвели на заседании аграрного комитета облдумы.

За первые три месяца года правоохранителями выявлено 270 фактов нарушений миграционного законодательства. Как отметили участники совещания, количество проверок так называемых целлофановых городов в последнее время заметно увеличилось. Вот только привлекают владельцев таких хозяйств не к уголовной, а все лишь к административной ответственности. Председатель думского профильного комитета Владимир Ефимов отметил, что такие сельхозпроизводители делают вид, что выращивают продукцию для себя, уходя от контроля со стороны компетентных органов. Таким образом, здесь могут усматриваться признаки состава экономических преступлений. «Тонны продукции выгружаются «в черную». Мы понимаем, что за этим сегодня скрывается незаконная предпринимательская деятельность. Это наши предположения. Но доказательная база требует большего внимания. Нужно подумать над тем, как направить эту сферу деятельности в легальную плоскость», - пояснил парламентарий.

Еще одна проблема – отсутствие в регионе современной лаборатории для исследования изъятой овощной продукции. Проверяющим ведомствам приходится обращаться за помощью к специалистам из других регионов. Ранее в Волгоградской области неоднократно выявляли факты использования агрохимикатов сомнительного происхождения, влияние которых на здоровье человека может быть крайне негативным.



