Жители Волгоградской области стали больше позволять себе муки и риса





В Волгоградской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечен рост покупательной способности денежных доходов населения на приобретение некоторых продуктов питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, речь идет о муке пшеничной – увеличение на 15,0%, масле подсолнечном - на 9,6%, рисе - на 7,5%, крупе - на 5,6%, рыбе мороженой и молоке - на 2,9%, говядине - на 1,4%.

В то же время произошло снижение покупательной способности по приобретению свежей капусты - на 9,7%, яиц - на 5,2%, сливочного масла - на 2,4%.

Напомним, в конце прошлого года в Волгоградской области заметно взлетели цены на яйца, а в марте – стоимость капусты, по данным Росстата, увеличилась почти на 60%.



