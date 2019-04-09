Общество

Губернатор Волгоградской области опять свернул «налево»

Общество 09.04.2019 12:00
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09.04.2019 12:00


Губернатор Волгоградской области неожиданно внес коррективы в план своей сегодняшней поездки в Камышин, где он должен был побывать на строительстве школы, детского сада, а также принять участие в выездном заседании Совета по промышленности Волгоградской области. Но выяснилось, что в то время, когда его уже ждали в Камышине, он попросил не останавливаться в городе  и наметил еще один, незапланированный пункт в своем расписании, заставив понервничать ожидающих его чиновников. Как рассказали  ИА «Высота 102» жители села Нижняя Добринка Камышинского района, утром размеренную жизнь села нарушил нежданный приезд главы региона и его спутников. К сельской школе подъехал автомобиль, из которого вышел Андрей Бочаров. Встретила губернатора несколько растерянная директор школы Людмила Савельева, а после того, как молва быстро разнеслась по населенному пункту, к школе подошли глава  Нижнедобринского сельского поселения Наталья Китаева, главный врач Нижнедобринского психоневрологического интерната Сергей Станкевич и селяне. 
«Мы даже не представляли, в связи с чем к нам приехал губернатор, нас никто не предупреждал», - позднее признались очевидцы. Андрей Бочаров тем временем зашел в школу и стал осматривать учебные кабинеты, где шли занятия. Уроки пришлось временно остановить, а Андрей Бочаров поинтересовался у школьников, какими успехами они могут похвастаться. Как потом оказалось, губернатор Волгоградской области не просто так решил поменять маршрут своей рабочей поездки. Нижнедобринская школа – одна из старейших в России, была построена немецкими колонистами в 1780 году – это целых 239 лет назад! При немцах школа была одноэтажная, второй этаж на современном здании пристроили в 1930-е годы. А в годы войны в здании располагался госпиталь. В школу ходят 83 ребенка. Но вот условия, объективно связанные с возрастом школы, не всегда позволяют полноценно проводить уроки, в частности, занятия физкультурой. В частности, под спортивный зал используется приспособленное помещение бывшей церковной школы 1880 года постройки, находящейся на расстоянии 300 метров  от основного здания. «Мы попросили у Андрея Бочарова помощи в ремонте спортзала нашей школы, - рассказали жители села. – Ведь хорошее помещение для занятий спортом  и жителям села крайне необходимо. Признаемся, не ожидали, что вопрос так быстро решится». По словам учителей школы, новый спортзал позволит исправить существующее положение с недостатком помещений в школе – кабинета врача, процедурной, душевых и теплых санузлов для школьников и решит вопросы по организации образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиН. 
Напомним, Андрей Бочаров уже не первый раз устраивает неожиданные инспекции  на объекты образования и здравоохранения. Не так давно, например, в субботний день он проверил ход реконструкции Волжской городской больницы №1 им. Фишера и устроил нагоняй за недостаточные темпы стройки. На этот раз жителям села Нижняя Добринка визит губернатора принес добрую весть и надежду на решение застарелой проблемы. 





 

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