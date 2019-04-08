Расследования 08.04.2019 17:58
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08.04.2019 17:58
Волгоградец, обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия, скоро предстанет перед судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Оксана Черединина. По версии следствия, вечером 27 августа прошлого года возле одного из многоквартирных домов по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда Виктор Жуков встретился со своим знакомым Юрием Ивановым, с которым раньше не раз конфликтовал. Эта встреча не стала исключением - между мужчинами возникла перепалка. При себе у фигуранта дела было два импортных боевых пистолета. В какой-то момент Жуков достал пистолет "Вальтер" и нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало. Второй пистолет тоже дал осечку. Только с третьей попытки Жуков выстрелил в убегавшего человека. Пуля попала ему в область грудной клетки. После этого обвиняемый добил свою жертву ножом.
Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СК России. В настоящее время уголовное дело передано в Краснооктябрьский районный суд. Виктор Жуков содержится под стражей. Свою вину он полностью признал.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, Юрия Иванова считают соратником убитого Владимира Кадина.
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