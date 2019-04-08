Банк «Возрождение» запустил вклад «Двойная выгода»

Экономика 08.04.2019 16:52 Реклама
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08.04.2019 16:52
Банк «Возрождение» запустил новый вклад «Двойная выгода». Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах Банка. Инвестиционное страхование жизни – комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.
«Новый продукт предоставляет возможность размещения клиентом большей суммы средств во вклад по повышенной ставке и небольшой суммы средств в инвестиционное страхование жизни. Например, при размещении 100 тысяч рублей в ИСЖ во вклад можно разместить до 400 тысяч рублей», - рассказала ИА «Высота 102» управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.
Вклад открывается в рублях РФ. Минимальная сумма – 50 тыс. рублей, максимальная – 50 млн. рублей. Выплата процентов производится ежемесячно. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в Банке.
Вклад можно открыть на 181 день или на 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составит 7,45%, на срок 367 дней – 7,7%. А с учетом капитализации процентов – 7,57% и 7,98% соответственно. Довложение и частичное снятие средств по вкладу не предусмотрено.
Открыть вклад можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в Интернет-банке и мобильном банке. Средства на депозите застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей
Информацию о вкладе «Двойная выгода» можно узнать на сайте.
Справка: «Возрождение» один из старейших российских банков, работает в Волгоградской области более 24 лет. С октября 2018 года входит в государственную финансовую группу ВТБ. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» в Волгоградской области после вхождения в ВТБ насчитывает порядка 300 устройств.
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