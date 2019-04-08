В Волгограде будут судить разорившего свой завод директора





Уголовное дело Дмитрия Тозика, обвиняемого в преднамеренном банкротстве волгоградского “Завода железобетонных изделий и конструкций”, передано в суд. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчину также обвиняют в сокрытии налогов и невыплате своим рабочим 26 миллионов рублей зарплаты. Сейчас Дмитрий Тозик находится под стражей. По данным следствия, в 2016 и 2017 годах обвиняемый периодически не платил зарплату более чем 600 сотрудникам завода. При этом финансовая возможность выплатить людям их “кровные” - была. В то время акционерное общество заработало не меньше 257 миллионов рублей. Правда, эти деньги, по требованию обвиняемого, напрямую перечислялись контрагентам, минуя расчетные счета завода. Это позволило скрыть доход и уклониться от уплаты недоимки по налогам. Когда налоговики приостановили все расходные операции, обвиняемый решил вывести из актива имущество завода. Это он сделал через фирму своего друга и его супруги.



