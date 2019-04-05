Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублей

Расследования 05.04.2019 12:52
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05.04.2019 12:52
В Волгограде передали в суд уголовное дело бизнесмена, обвиняемого в нарушении валютного законодательства. Как рассказала ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области, по данным следствия, мужчина не обеспечил возврат 495 миллионов рублей, которые были заплачены за не поставленное в срок оборудование.
С июня по сентябрь 2015 года между фирмой обвиняемого и двумя иностранными компаниями были подписаны договоры на поставку из-за границы различного оборудования. Российский бизнесмен полностью рассчитался с зарубежными партнерами. Однако, когда оборудование не было поставлено вовремя, он не попытался вернуть перечисленные деньги. Это является нарушением российского законодательства. Свою вину в предприниматель полностью признал.
Расследованием уголовного дела занимались следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Волгограда.
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