За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по закону





За незаконно добытых косуль жителю Волгограда назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина, также по ходатайству прокуратуры винтовка CZ-557 Lux B938586 с оптическим прицелом, патроны и комплектующие общей стоимостью более 70 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Охотник еще на стадии предварительно расследования полностью возместил ущерб, нанесенный природным ресурсам. Сумма составила 240 тысяч рублей.

Дело о незаконной охоте рассматривал Калачевский районный суд.

В судебном заседании установлено, что 23 ноября 2018 года на территории Калачевского района 47-летний охотник из Волгограда незаконно добыл двух самцов косули европейской. Уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера.

Приговор в законную силу не вступил.



