Бывший декан юрфака Волгоградского института бизнеса идет под суд

Расследования 03.04.2019 16:29
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03.04.2019 16:29
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу декана юридического факультета одного из волгоградских вузов. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину обвиняют в пяти эпизодах коммерческого подкупа и десяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа.
Из компетентных источников информагентству стало известно, что речь идет о бывшей сотруднице Волгоградского института бизнеса Наталье Долговой.
По версии следствия, в 2016-2018 годах она получала от студентов ВУЗа “вознаграждения” за хорошую сдачу сессий, а во время итоговой аттестации давала экзаменационные билеты с ответами. Таким образом она смогла “заработать” около 180 тысяч рублей. Свою вину бывший декан не признает. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
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