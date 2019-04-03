В Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка

Происшествия 03.04.2019 12:17
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03.04.2019 12:17
ДТП случилось сегодня днем в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, на улице Качинцев перекрыли дорогу автобус маршрута №35, мусоровоз “КамАЗ” и легковой “Opel”. По предварительной информации, дорогу не поделили легковушка и мусоровоз, а автобус был вынужден остановиться, так как не смог объехать ДТП. На месте работают сотрудники полиции. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Информация о случившемся уточняется. По словам очевидцев, авария затруднила проезд по дороге.
На фотографии: водитель автобуса, высадив пассажиров, объезжает место аварии
Фото: Денис Майер
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