Происшествия

В Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка

Происшествия 03.04.2019 12:17
247 0
03.04.2019 12:17


ДТП случилось сегодня днем в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, на улице Качинцев перекрыли дорогу автобус маршрута №35, мусоровоз “КамАЗ” и легковой “Opel”. По предварительной информации, дорогу не поделили легковушка и мусоровоз, а автобус был вынужден остановиться, так как не смог объехать ДТП. На месте работают сотрудники полиции. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Информация о случившемся уточняется. По словам очевидцев, авария затруднила проезд по дороге.
На фотографии: водитель автобуса, высадив пассажиров, объезжает место аварии
Фото: Денис Майер

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24231 0
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25524 32
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
14678 11
Происшествия
03.04.2019 14:12
Происшествия 03.04.2019 14:12
6587 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 13:33
Происшествия 03.04.2019 13:33
1619 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:57
Происшествия 03.04.2019 10:57
6020 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:06
Происшествия 03.04.2019 10:06
3142 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 21:09
Происшествия 02.04.2019 21:09
3939 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 17:12
Происшествия 02.04.2019 17:12
3905 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:43
Происшествия 02.04.2019 15:43
1959 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:07
Происшествия 02.04.2019 15:07
12136 45 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 11:44
Происшествия 02.04.2019 11:44
14678 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 10:22
Происшествия 02.04.2019 10:22
4369 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 08:23
Происшествия 02.04.2019 08:23
7795 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 23:34
Происшествия 01.04.2019 23:34
4267 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 21:44
Происшествия 01.04.2019 21:44
4241 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 17:15
Происшествия 01.04.2019 17:15
1756 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 16:55
Происшествия 01.04.2019 16:55
1005 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:16
Трио наркозакладчиков из Волгограда проведет в тюрьме 27 летСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде определили дни массовых субботниковСмотреть фотографии
15:44
Мусорному полигону "Комус" под Волгоградом светит банкротствоСмотреть фотографии
14:47
«Сады Придонья» выпустят новую немолочную продукцию для детей раннего возрастаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде экс-налоговика будут судить за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
14:08
Мусорный беспредел: водитель грузовика вывалил строительные отходы в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде освятили два малых купола собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:42
На пересечении набережной Волгограда с улицей Комсомольской изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:33
Интернет-"продавец" стал миллионером после звонка пенсионерки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Выбраны лучшие баскетболисты среди работников волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
12:32
В Волгограде любителя езды "под градусом" отправили в колониюСмотреть фотографии
12:09
Суд трижды отказал администрации Волжского в попытке выселить жильцов-мучителей соседейСмотреть фотографии
11:56
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧССмотреть фотографии
11:53
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в судеСмотреть фотографии
11:13
Губернатор проверил «пульс» волгоградского кардиоцентра Смотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгограде удирая от полиции пьяный мотоциклист потерял пассажираСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Под Волгоградом лобовое ДТП унесло жизни двух человек Смотреть фотографии
09:49
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через судСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде охранные зоны рек Пионерка и Ельшанка нанесут на картыСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»Смотреть фотографии
07:41
В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся Смотреть фотографии
21:09
В Волгограде черная «Лада Приора» сбила 12-летнюю девочкуСмотреть фотографии
21:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластикаСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области лже-мебельщик оставил клиентов без денег и дверейСмотреть фотографии
17:12
Экс-начальника грузового терминала в Волжском подозревают в получении взятокСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде дед едва не зарезал внука из-за беспорядка в квартиреСмотреть фотографии
15:36
Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробностиСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде массово воруют зеленые насаждения на склонах поймы реки ЦарицыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 