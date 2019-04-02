Происшествия 02.04.2019 17:12
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02.04.2019 17:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего начальника грузового района станции Волжский Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России, мужчину подозревают в регулярном получении взяток. По данным следствия, с августа 2016 по февраль 2018 года мужчина получал незаконные вознаграждения от различных организация. За “премии” он способствовал своевременной подаче и расстановке вагонов на погрузке и выгрузке. Всего он “заработал” таким образом около 380 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Затем уголовное дело будет передано в суд.
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