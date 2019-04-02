Происшествия

В Волгограде "маршрутка-призрак" врезалась в грузовик, пострадали три человека

Происшествия 02.04.2019 11:44
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02.04.2019 11:44


Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла сегодня днем в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, на проспекте Университетский между ТРК “Акварель” и заправочной станцией столкнулись маршрутка и грузовик. Микроавтобус получил серьезные повреждения.  По словам очевидцев, на месте работают врачи и сотрудники полиции.
В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству,  по предварительным данным, водитель грузовика “MAN” остановился на дороге с включенным аварийным сигналом. Водитель микроавтобуса не успел затормозить. При столкновении получили травмы три человека. Пострадавшие госпитализированы. 

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