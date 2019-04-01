От Сталинграда - до Великой Победы 01.04.2019 14:13
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01.04.2019 14:13
В преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы в городе-герое Волгограде на глазах у всех разрушается памятник на братской могиле воинов Богунского полка 45-й стрелковой дивизии, погибших в боях за Сталинград. Это объект культурного наследия федерального значения. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня мемориал обнесен сигнальной лентой из-за катастрофического состояния, потому что находиться на его территории просто небезопасно. Состояние этой братской могилы и других памятных мест в Краснооктябрьском районе Волгограда накануне посмотрели представители районного совета ветеранов и депутат Государственной думы Анна Кувычко. Подробнее - в видеоматериале.
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01.04.2019 14:13
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