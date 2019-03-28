Экономика

В Волгоградском регионе стартовал капремонт многоквартирных домов по плану 2019 года

Экономика 28.03.2019 12:49
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28.03.2019 12:49


Установившиеся погодные условия позволили подрядным организациям выйти на объекты — в этом году в краткосрочном плане работ 323 многоквартирных дома. Помимо этого, в рамках программы капремонта в текущем году заменят 248 аварийных лифтов. Только в областном центре в 2019 году планируется обновить 97 МКД, а в 57 из них заменить отработавших свой срок подъемники. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, по многим объектам работы уже начались. Так, в двухэтажном доме № 24 по улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда проведут комплексный капремонт на общую сумму свыше 5,4 миллиона рублей. К 1 августа в порядок приведут крышу, фасад, подвальные помещения, заменят сети электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.
К этому моменту подрядчик уже заменил часть инженерной структуры, также активно ведутся кровельные работы. По той же схеме ремонтируется и соседний дом — № 22 по улице Козловской: двухэтажки 50-х годов постройки, капремонт на которых не проводился с момента возведения домов, как обещают подрядчики, преобразятся полностью.
Напомним, чтобы оперативно войти в строительный сезон 2019 года, специалисты УНО «Региональный фонд капремонта» еще в 2018 году объявили и провели электронные аукционы, заключили договоры на разработку проектно-сметной документации и договоры на проведение строительно-монтажных работ.
По итогам же выполнения краткосрочного плана работ в 2018 году в Волгоградской области отремонтировано 486 многоквартирных домов, в 107 из которых заменено 407 аварийных лифтов. В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, по результатам последней актуализации, входит 11 тысяч 31 дом. 

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