На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло смертельное ДТП





Два человека погибли и еще трое получили травмы в результате ДТП, случившегося сегодня утром в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, около 05:22 на 662 километре федеральной дороги столкнулись “Лада Калина” и “Nissan Qashqai”. По предварительной информации, 21-летний водитель “Лады” выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. На месте ДТП скончались водитель и 18-летняя девушка-пассажир “Лады”. Травмы получили 36-летний водитель и двое пассажиров “Nissan” - мужчины 36 и 23 лет. Пострадавшие госпитализированы.