Расследования

Экс-руководителю УК в Волгограда грозит срок за злоупотребление полномочиями

Расследования 22.03.2019 11:10
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22.03.2019 11:10


Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении бывшего руководителя управляющей компании ООО “Жилье-46”. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2014-2015 годах значительная часть денег, которые жители домов платили за коммунальные услуги,  использовалась руководством не по назначению. Ущерб причиненный ресурсоснабжающим организациям региона превысил 51 миллион рублей. Расследование уголовного дела проводится СУ УМВД России по Волгограду. Ход  расследования взят на контроль городской прокуратурой. Подозреваемому может грозить серьезный тюремный срок.

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