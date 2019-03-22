Расследования

В Волгограде арестованы трое водителей маршруток за неповиновение полицейским

Расследования 22.03.2019 08:37
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22.03.2019 08:37


Накануне Центральный суд Волгограда привлек к ответственности троих водителей маршруток в виде административного ареста. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, один из них арестован на трое суток, двое – на сутки по ст.19.3 КоАП РФ – «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». 
Напомним, 20 марта  водители так называемых «заказных» маршруток, которые отсутствуют в официальном реестре с 2017 года, устроили своеобразную «акцию протеста». Днем около 20 машин выстроились у «Красных казарм» на Второй продольной магистрали, а через некоторое время направились в самый центр города. Там они якобы все одновременно «заглохли», тем самым перекрыв движение на самом оживленном проспекте города – на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. Таким образом, нелегальные перевозчики решили выразить свой протест против проверочных рейдов. «Бунтарей» пришлось растаскивать сотрудникам ГАИ при помощи эвакуаторов.



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