Экономика 21.03.2019 14:47 Реклама
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21.03.2019 14:47
Сбербанк представил новый онлайн-сервис для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц — BusinessTravel. Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO-2019. Сбербанк является стратегическим партнером METRO EXPO-2019.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис разработан и поддерживается дочерней компанией банка — ООО «КОРУС Консалтинг СНГ».
BusinessTravel позволяет пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн выбирать и покупать железнодорожные и авиабилеты, бронировать гостиницы, оплачивать все покупки с помощью банковской карты или прямо с расчетного счета компании, без необходимости предварительного внесения какого-либо депозита.
Расширенный тариф Сервиса дает возможность автоматически подготовить командировочные документы для оформления поездки (командировочного задания, авансового отчета), а также документы для возмещения НДС.
Весь комплект командировочных документов хранится в едином месте в Сервисе. Это позволяет сотрудникам организации без задержек подавать документы об итогах деловой поездки, чтобы они были своевременно отражены в учете.
Закрывающие документы за приобретенные билеты и бронирования номеров в отелях (акты и счета-фактуры) в конце месяца автоматически направляются клиенту в электронном виде через сервис электронного документооборота E-invoicing, интегрированный в Сбербанк Бизнес Онлайн. Это позволяет клиентам сразу получить весь пакет документов, необходимый для возмещения НДС.
Сервисом BusinessTravel могут воспользоваться все корпоративные клиенты Сбербанка – пользователи интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн. BusinessTravel также может быть интегрирован в другие корпоративные электронные системы — его можно настроить под индивидуальные требования компании.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который является технологическим лидером в своей области. Все ключевые показатели, такие как количество действий для покупки, обмена, возврата билета и средняя скорость поискового запроса лучше, чем у наших конкурентов. Кроме того, мы предлагаем совершенно новую услугу — оформление всех документов в электронном виде. Вы можете их распечатать, если этого требуют ваши бизнес-процессы, но при наличии электронной подписи этого можно не делать».
Онлайн-сервис BusinessTravel – часть экосистемы интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, которая помогает эффективно управлять своим бизнесом. Она насчитывает свыше 60 банковских и нефинансовых продуктов и услуг для юридических лиц.
METRO EXPO — это коммуникационная платформа для обмена опытом и выстраивания диалога ключевых игроков рынка ритейла, гостинично-ресторанной отрасли, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ и независимых ассоциаций. В прошлом году ее участниками стали свыше 23 000 представителей бизнеса из 49 регионов России.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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