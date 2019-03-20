



Провести в колонии общего режима 9 лет и 10 месяцев предстоит жителю Камышина, убившего одномесячную девочку и избившего ее мать. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня областная инстанция утвердила приговор Камышинского городского суда.

Трагедия произошла в июле 2017 года. Парень, которому на тот момент было всего 17 лет, пришел к своей 19-летней знакомой. Они вместе пили и употребляли наркотики. Но вскоре вспыхнула ссора. Молодой человек стал избивать девушку. В тот момент в комнате заплакала новорожденная дочка хозяйки квартиры. Раздраженным плачем, молодой человек нанес ребенку не менее 9 ударов руками по голове. От полученных травм малышка скончалась. Покончив с девочкой, камышанин продолжил избивать ее мать, пока та не потеряла сознания.