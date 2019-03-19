Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работ
Телеком 19.03.2019 11:14
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19.03.2019 11:14
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты ЮФО и СКФО подали первые 100 работ. Восьмой год подряд конкурс региональных журналистов и блогеров организовывает национальный оператор связи «Ростелеком», на этот раз – в партнёрстве с компанией Ericsson. Юбилейной, сотой, стала публикация астраханки Натальи Коротченко, посвященная видеоаналитеке.
Статья «Робот узнает вас в лицо» раскрывает актуальную для цифровизации российской экономики тему успешного стартапа, продукт которого оказался востребованным не только в России, но и снискал успех в зарубежных странах, в том числе в технически продвинутой Японии.
Два программиста из Астрахани разработали программу видеоаналитики, которая позволяет отслеживать, как часто тот или иной покупатель посещает магазин, на каких товарах задерживает взгляд, какие цвета и формы продуктов предпочитает и другие поведенческие модели, на основе которых система анализирует его действия и дает соответствующие рекомендации продавцам.
«Я совсем недавно заинтересовалась цифровыми технологиями. И эта тема сразу захватила мое внимание. Я удивилась, как стремительно сегодня развиваются технологии в России. Меня восхитила родная Астрахань, сколько у нас здесь, на периферии, рождается и реализуется инновационных идей», — делится впечатлениями Наталья Коротченко.
Работы на конкурс «Вместе в цифровое будущее» будут приниматься до 31 марта 2019 года, по нескольким номинациям: интернет-СМИ, печатная пресса, радио и телевидение, а также по двум специальным номинациям от организаторов – «Биометрия — путь к цифровой идентичности», учрежденная «Ростелекомом», и «5G — платформа новых возможностей», предложенная компанией Ericsson.
Итоги регионального этапа конкурса члены независимого жюри подведут в апреле, и на федеральном уровне победителей определят в июне текущего года. Лауреаты отправятся на экскурсию в штаб-квартиру компании Ericson, а также получат ценные призы.
Конкурс проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к технологическим трендам и инновационным технологиям и сервисам, а также их применению их в различных сферах жизни общества.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.smi.rt.ru и подать заявку с публикацией и сюжетом, которые были размещены в СМИ или блогосфере в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.
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