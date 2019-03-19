Телеком

Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работ

Телеком 19.03.2019 11:14
272 0
19.03.2019 11:14


На конкурс «Вместе в цифровое будущее» журналисты ЮФО и СКФО подали первые 100 работ. Восьмой год подряд конкурс региональных журналистов и блогеров организовывает национальный оператор связи «Ростелеком», на этот раз – в партнёрстве с компанией Ericsson. Юбилейной, сотой, стала публикация астраханки Натальи Коротченко, посвященная видеоаналитеке. 
Статья «Робот узнает вас в лицо» раскрывает актуальную для цифровизации российской экономики тему успешного стартапа, продукт которого оказался востребованным не только в России, но и снискал успех в зарубежных странах, в том числе в технически продвинутой Японии.
Два программиста из Астрахани разработали программу видеоаналитики, которая позволяет отслеживать, как часто тот или иной покупатель посещает магазин, на каких товарах задерживает взгляд, какие цвета и формы продуктов предпочитает и другие поведенческие модели, на основе которых система анализирует его действия и дает соответствующие рекомендации продавцам. 
«Я совсем недавно заинтересовалась цифровыми технологиями. И эта тема сразу захватила мое внимание. Я удивилась, как стремительно сегодня развиваются технологии в России. Меня восхитила родная Астрахань, сколько у нас здесь, на периферии, рождается и реализуется инновационных идей», — делится впечатлениями Наталья Коротченко.  
Работы на конкурс «Вместе в цифровое будущее» будут приниматься до 31 марта 2019 года, по нескольким номинациям: интернет-СМИ, печатная пресса, радио и телевидение, а также по двум специальным номинациям от организаторов – «Биометрия — путь к цифровой идентичности», учрежденная «Ростелекомом», и «5G — платформа новых возможностей», предложенная компанией Ericsson.
Итоги регионального этапа конкурса члены независимого жюри подведут в апреле, и на федеральном уровне победителей определят в июне текущего года. Лауреаты отправятся на экскурсию в штаб-квартиру компании Ericson, а также получат ценные призы.  
Конкурс проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к технологическим трендам и инновационным технологиям и сервисам, а также их применению их в различных сферах жизни общества.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.smi.rt.ru и подать заявку с публикацией и сюжетом, которые были размещены в СМИ или блогосфере в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как сдать биометрию в Волгограде
16.03.2019 09:42
2016 0
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Волгограде
19.02.2019 10:26
6237 0
«Ростелеком»: цифровой сегмент вырос до 57% от выручки в 4 квартале 2018 г.
13.03.2019 13:23
2124 0
Телеком
17.03.2019 08:42
Телеком 17.03.2019 08:42
2657 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.03.2019 09:42
Телеком 16.03.2019 09:42
2016 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.03.2019 10:36
Телеком 15.03.2019 10:36
1541 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.03.2019 13:23
Телеком 13.03.2019 13:23
2124 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.03.2019 15:35
Телеком 11.03.2019 15:35
2282 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.03.2019 11:25
Телеком 11.03.2019 11:25
1215 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.03.2019 13:53
Телеком 05.03.2019 13:53
5029 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
04.03.2019 16:23
Телеком 04.03.2019 16:23
1381 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.02.2019 15:27
Телеком 27.02.2019 15:27
5119 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.02.2019 10:05
Телеком 27.02.2019 10:05
696 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.02.2019 13:45
Телеком 22.02.2019 13:45
4923 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.02.2019 10:26
Телеком 19.02.2019 10:26
6237 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.02.2019 16:23
Телеком 15.02.2019 16:23
3451 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.02.2019 15:22
Телеком 14.02.2019 15:22
3314 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.02.2019 14:43
Телеком 14.02.2019 14:43
1172 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:03
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройствуСмотреть фотографии
12:47
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
На посту ДПС под Волгоградом изъяли контрафактную черную икруСмотреть фотографии
12:16
Волгоградский «Красный Октябрь» освоил производство новой марки стали Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель погиб во время ремонта автобусаСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области рост субсидий многодетным семьям на оплату ЖКУ обойдется бюджету в 130 млн рублейСмотреть фотографии
11:14
Журналисты Юга и Северного Кавказа представили на конкурс «Вместе в цифровое будущее» первые сто работСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде создателей лжефирмы по продаже удобрений осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:19
Доверчивый житель Волгограда в рассрочку "купил" у мошенника дорогой лодочный моторСмотреть фотографии
10:14
Работодатель из Волгограда три месяца не платил зарплату работнику-невидимкеСмотреть фотографии
10:13
Назначены новые судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
ПАО «МИнБанк» открывает расчетные счета на выгодных условияхСмотреть фотографии
09:45
Автовору из Волгограда грозит колония за инструменты и автонасосСмотреть фотографии
09:44
В Волгоградской области в тройном ДТП пострадал ребенокСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде автобусный маршрут №98 удлинили на 5 кмСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь» Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
У должника из Волгоградской области арестовали его барановСмотреть фотографии
17:24
На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подросткамиСмотреть фотографии
16:42
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»Смотреть фотографии
15:41
Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительстваСмотреть фотографии
15:40
На месте снесенного рынка на ул. Ангарской в Волгограде откроется современная ярмаркаСмотреть фотографии
15:30
Под Волгоградом поджигателей офиса ритуальной фирмы-конкурента отправили в колониюСмотреть фотографии
15:00
Волгоградское УФАС не выявило сговора в зимнем росте цен на куриные яйцаСмотреть фотографии
14:20
В 2018 году АО «КАУСТИК» на 23,8% увеличило платежи в бюджеты всех уровнейСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочкиСмотреть фотографии
13:25
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭССмотреть фотографии
13:21
«Что нам ветер, что нам зной»: около 100 саженцев крымской сосны посадили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Двоим волгоградцам грозит колония за драку из-за места в очередиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сразились сильнейшие юные шахматисты России и КазахстанаСмотреть фотографии
12:21
Волгоградский губернатор после встречи с президентом РФ определил заместителям "фронт работы"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 